COVID-19 : Les hôpitaux corses se préparent à un rebond

Depuis le début du mois d’août, la Corse connait une circulation plus active du virus. Ce week-end, les hôpitaux ont connu un pic de tension. Le transfert vers l’hôpital d’Ajaccio de plusieurs patients de Porto-Vecchio et d’un de Bastia a déclenché la première phase du plan de reprise épidémique.



A ce jour, en Corse-du-Sud, 14 personnes atteintes du COVID-19 sont hospitalisées, soit 7 personnes de plus qu’hier. 3 sont en réanimation. En Haute-Corse, ce sont 14 personnes également, dont 2 en réanimation. À l’hôpital d’Ajaccio, le taux d’occupation des lits est de 65% en réanimation et unité d'hospitalisation de courte durée et de 50% en COVID 2. À Bastia, il est de 80% en réanimation.



Pour le moment, le plan blanc n’est pas déclenché. Durant la première vague de l’épidémie, il avait permis de déprogrammer des opérations non urgentes afin de récupérer des personnels. « À l’heure où nous parlons, tous les programmes sont pour le moment maintenus » indique Pascal Desrudas, directeur adjoint de l’hôpital d’Ajaccio. Ce maintien pourra t-il être garanti encore longtemps ?



Car pour Bianca Fazi, médecin urgentiste et conseillère territoriale en charge de la santé, « on est sur une courbe exponentielle, on risque d’avoir de plus en plus de cas ». Elle tire donc la sonnette d’alarme : « À ce rythme, d’ici 4 semaines, nos hôpitaux n’auront plus le nombre de lits suffisant ». Autre motif d’inquiétude, la reprise épidémique forte en région PACA, qui rendra sans doute difficile un transfert de patients en cas de saturation des hôpitaux corses : « Si la situation se dégrade, on ne sait pas où on pourra envoyer nos patients » explique t-elle.



Si les personnels s’attendent donc à un rebond, du côté de la direction de hôpital d’Ajaccio, on assure que si la situation était tendue samedi, elle est aujourd’hui « maîtrisée ». Une structure légère serait néanmoins en cours d'installation d'ici la fin du mois, ce qui laisse présager que l'établissement se prépare bel et bien à affronter une reprise épidémique.