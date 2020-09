CGT : Les violences sexistes et sexuelles constituent une urgence syndicale !

94% des entreprises ne versent pas des salaires égaux à leurs employés

59% des entreprises de plus de 50 salariés-es ne respectent pas la loi et n’ont ni accord ni plan d’action sur l’égalité professionnelle

0,2 % seulement des entreprises ont été sanctionnées.

26% d’écart salarial moyen (19 % dans la fonction publique)

82% des salariés-es à temps partiel sont des femmes,

17% seulement, des métiers sont mixtes,

63% des salariées payées au SMIC sont des femmes,

40% de pensions de retraite en moins pour les femmes.

Sur les violences au travail :

25% des agressions sexuelles se produisent sur les lieux de travail une femme sur cinq aurait été victime de harcèlement sexuel au cours de sa vie professionnelle,

80% des femmes salariées considèrent que dans le travail, les femmes sont régulièrement confrontées à des attitudes ou comportements sexistes.

Ainsi le comité* indique que :« Sur tous ces sujets » écrit la CGT, «il faut des mesures concrètes d’urgence. Les ordonnances Macron, avec la mise en place des CSE et la disparition des CHSCT et des Délégués du Personnel, instances de proximité qui jouent un rôle crucial en matière de lutte contre le harcèlement et les violences au travail, fragilisent les droits des salariés et en particulier ceux des femmes. Sachant que les victimes de violence dans leur vie privée sont des proies vulnérables sur leur lieu de travail, elles subissent la double peine. Les entreprises doivent mettre en place une prévention avec de la formation en direction des tous les salariés-es, afin qu’ils sachent à quoi ils s’exposent en cas de manquement. Des lois existent, elles doivent être appliquées quelle que soit la taille de l'entreprise. La CGT lutte depuis des années contre toutes les violences sexistes et sexuelles au travail ou hors travail Il convient d’interpeller tous les employeurs, dans les branches et les entreprises, sur leurs responsabilités, l’employeur a la responsabilité d’assurer la sécurité de ses travailleur(euse)s et d’exiger des mesures concrètes et immédiates. La CGT qui se bat depuis des années contre les violences sexistes et sexuelles et pour une égalité professionnelle est au plus près des salariées. Nous devons briser l’isolement et augmenter le rapport de force ».Et le collectif de conclure avec cette citation de Gisèle Halimi « Ne vous résignez jamais »*Le «Collectif Femmes Mixité CGT de Haute Corse» assure une permanence dans les locaux de la CGT à la Bourse du travail, Impasse Patrimonio à Bastia - Tel :06 67 75 24 99