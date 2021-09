CGT, FO, FSU en rangs serrés pour la grande grève du 5 octobre

«Aujourd’hui il s’agit de préserver les acquis et en demander des d’autres » explique Charles Casabianca de l’UD CGT Haute-Corse lors d’une conférence de presse commune ce mardi à Bastia. «Nous sommes sur les mêmes revendications » poursuit Christophe Bertin de l’UD FO 2B. «Face à un Président de la République et un gouvernement qui continuent de faire la sourde oreille aux revendications portées par les organisations syndicales des travailleurs, il est temps de nous faire entendre » glisse Sabrina Zammataro de la FSU.





Un combat sur 5 thèmes

L’appel à la grève et à la mobilisation pour gagner, lancé par les organisations syndicales, se décline en 5 points : l'augmentation générale des salaires, avec un SMIC à 2000 €, la revalorisation du point d’indice, l’amélioration de la grille indiciaire, ainsi que des mesures fortes pour gagner l’égalité professionnelle. L'arrêt des suppressions de postes et des recrutements partout où cela est nécessaire. L'abandon du projet de la loi 3DS, des restructurations et le maintien et le développement de services publics de proximité. L'arrêt des emplois précaires et la mise en place d’un plan massif de titularisation et/ou de CDIsation. L'engagement que la réforme portant sur un régime universel des retraites ou la remise en cause des régimes spéciaux est abandonnée.





Le niveau de salaire le plus bas de France

«En Corse » intervient C.Bertin, «nous avons le niveau de salaire le plus bas de France et 25% de nos retraités vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et les conséquences de la crise sanitaire sont se faire ressentir en 2022. On a beaucoup de chômeurs et parallèlement on ne peut pas recruter. Compte tenu de son insularité, la Corse est encore plus impactée par la casse du service public. L’attitude de l’Etat qui ferme et baisse les moyens des services publics sur l’ensemble de l’île contribue à la désertification de la région corse. On exige donc que soit rendu au public le service qu’il est en droit d’attendre de la République. Toutes ces réformes ne feront qu’augmenter sur notre territoire la perte du lien social déjà gangréné par la pauvreté et par le coût de la vie plus élevé sur notre île qu’ailleurs».

Du coté de la CGT on évoque aussi l’industrialisation : « Aujourd’hui la France dépend des autres pays. On doit donc réindustrialiser le pays et notre région mérite un plan d’industrialisation. Il faut des emplois à l’année, pas des saisonniers » martèle ainsi Ch.Casabianca.

La santé et l’enseignement sont aussi autant de sujets de combat. «Nous revendiquons davantage de moyens pour la santé et l’hôpital public et, globalement, des budgets 2022 en rupture avec les politiques d’austérité » indique à ce sujet S. Zammataro. «Par rapport à la vaccination à laquelle chacun doit pouvoir accéder, il est inacceptable de sanctionner un agent sur un plan professionnel au regard de choix personnels, le tout sans possibilité de débat contradictoire par la saisine des CAP ou CCP »

Et Charles Casabianca d’embrayer sur l’éducation : «Les conditions de travail dans l’éducation sont difficiles, sans parler les suppressions de postes. Il faut pourtant une bonne équipe éducative car le développement économique en dépend. Et notre région n’est pas épargnée avec aussi une éduction professionnelle défavorisée »



Les trois syndicats, auxquels s’ajoute au plan national «Solidaires», appellent à la grève, à la mobilisation et à un rassemblement le mardi 5 octobre à 10h devant le Palais de Justice de Bastia.