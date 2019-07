CFR Junior : Première victoire pour Damien Mattei

Une première place sur le podium de cette épreuve du championnat de France Junior.







« Je suis fier de ce que j’ai donné, j’ai fait une belle course, mesurée, précise, sans excès, ni prise de risque. je suis véritablement satisfait de mes résultats et surtout je sens que j’ai encore une marge de progression, je peux faire mieux et à chaque kilomètre je progresse » explique Damien déjà prit par le prochain rendez-vous celui du rallye des Langres dans 3 semaines.



Un jeune pilote plein de volonté



Originaire de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio, c’est par la pratique de la moto cross que Damien a pris goût aux compétitions. « Mon père a fait pendant longtemps des rallyes et mon frère aussi, moi j’ai mis plus de temps, au début je ne retrouvais pas l’adrénaline que l’on ressent sur deux roues et puis le jour de mes 18 ans j’ai retenté et là ça a été une révélation et j’ai retrouvé des sensations fortes qui me faisaient vibrer en moto. Et depuis 3 ans je concours sérieusement et j’ai la chance d’avoir avec moi la confiance de la team Sarrazin et de pouvoir profiter de toute leur logistique, ce qui me permet de me concentrer sur ma course, sur l’apprentissage de la route, sur les repères à prendre. Je n’ai pour le moment pas de sponsors donc sans cette team je ne pourrai pas avoir les mêmes résultats c’est certain » poursuit Damien.



Si pour l’heure Damien réalise des belles performances, il reste conscient des nombreux défis qui lui rester à révéler, à l’aise sur terre, c’est sur l’asphalte qu’il devra maintenant faire ses preuves et peut être monter sur le podium du championnat de France en octobre prochain.