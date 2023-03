CCI de Corse : le Metaverse et ses applications touristiques expliquées aux professionnels insulaires

Pour s’adapter à un secteur en constante mutation, les professionnels du tourisme insulaires peuvent bénéficier de l’appui de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Corse. Sa dernière offre en date : une journée de formation en compagnie de Denis Genevois, expert en innovation touristique, ce jeudi 16 mars à Borgo. En plus de ses nombreux conseils, le Belge à l’accent bien marqué a présenté l’un des derniers bijoux technologiques, le Metaverse, et ses applications touristiques. Un moyen de se mettre à la page pour les hôteliers et autres restaurateurs présents, mais aussi d’anticiper ce qui pourrait être, à l’avenir, un outil de travail intéressant.



« Le mot circule beaucoup, mais tout le monde n’a pas une idée précise de la chose. La vision de surface, c’est que le Metaverse est un casque numérique, qui permet de se balader virtuellement dans des univers qui peuvent ressembler ou non à la réalité », vulgarise Denis Genevois. Largement utilisé dans le domaine des jeux vidéos, pour proposer une expérience plus immersive, le Metaverse s’applique également au milieu du tourisme. « Ça peut être des choses très simples, comme le fait de dupliquer dans le monde virtuel un lieu réel : une ville, une statue, un musée. Mais pour moi, ce n’est pas le plus intéressant, on peut être beaucoup plus créatif. »



Reconstitution de lieux en ruines, modélisation d’hôtels pour choisir la chambre parfaite… Les déclinaisons touristiques sont en effet multiples, et ne demandent qu’à être explorées. Mais pour le moment, cette technologie n’en est encore qu’à ses balbutiements, et les professionnels du secteur, en Corse, n’auraient que peu d’intérêt à investir dedans. « En revanche, c’est important de s’y préparer, pour ne pas être démuni au moment venu », explique Denis Genevois. « D’ici quelques années, on y verra plus clair. »