CAPEB de Haute-Corse : "une année 2024 difficile pour le secteur du bâtiment"

L’heure est au bilan pour la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) de Haute-Corse. Après plusieurs années marquées par le Covid, les confinements et l’inflation, les professionnels du secteur peignent une année 2024 difficile, avec une baisse d’activité de 6 % au quatrième trimestre, notamment au niveau de la construction de maisons neuves. “Nous avons constaté une baisse importante du nombre de permis de construire accordés”, lance Vincent Baldo, président de la CAPEB de Haute-Corse. “Aujourd’hui, beaucoup de personnes déposent des demandes qui sont rejetées, notamment en raison de lois littorales ou de respect des réglementations mises en vigueur lors d’un Plan Local d’Urbanisme.” Il précise que cette baisse du nombre de permis de construire “entraîne une baisse d’activité en cascade pour les promoteurs et les entreprises du bâtiment”.



Une baisse d’activité et un secteur de la construction neuve “en berne”, qui entraîne une migration des entreprises vers un autre secteur : celui de la rénovation. “Les entreprises générales, qui sont habituellement de grosses structures avec un peu plus de moyens, se réorganisent et débarquent sur le marché de la rénovation, et notamment la rénovation énergétique”, explique Vincent Baldo. “Cependant, ce secteur n’est pas non plus en grande forme, principalement à cause de l’instabilité politique qui a touché notre pays ces derniers mois. Certaines décisions n’ont pas été prises, et certaines choses qui auraient dû être actées ne le sont toujours pas, mettant le marché de la rénovation en pause.”