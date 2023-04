C'est le retour des allergies aux pollens en Corse : voici les conseils d'un médecin

Attention, les pollens attaquent. D’après le dernier bulletin du Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) , la quasi-totalité du territoire Français est en alerte rouge. "Les allergiques ne seront pas vraiment tranquilles et devront se méfier des pollens de bouleau qui sont très allergisants et donneront un risque d’allergie élevé dans de nombreux départements" met en garde le réseau.La Corse est pour le moment en vigilance jaune, mais avec les températures très douces l'île est déjà touchée et nombreux sont celles et ceux qui ont le nez qui coule et les yeux qui piquent e ces derniers jours..."La première règle à respecter face à n’importe quel type d’allergie est l’éviction de l’allergène. explique le Dr Cécilia Costa, médecin généraliste à Ajaccio. Il existe des allergènes dits « perannuels » c’est le cas des acariens, des phanères d’animaux et des allergènes « saisonniers » , représentés essentiellement par les pollens . Le printemps étant la saison de pollinisation majoritaire (avec l’automne) , nous sommes donc concernés en ce moment. Pour réduire l’exposition aux allergènes et donc réduire les symptômes, il faut donc, avant d’envisager un traitement médicamenteux, aérer correctement sa maison, changer régulièrement le linge de lit et éventuellement le traiter contre les acariens."Le docteur Costa explique qu'il est aussi important de vérifier l’absence de moisissures dans les maisons humides. "Ensuite, des gestes simples permettront de limiter les symptômes : hygiène du nez et des yeux quotidiens avec du sérum physiologique, larmes artificielles pour lutter contre la sécheresse oculaire qui est un facteur aggravant dans le phénomène allergique.""Des traitements médicamenteux efficaces existent : pour lutter contre la rhinite allergique, nous prescrivons des sprays à base d’antihistaminiques locaux associés ou non à des corticoïdes, il en est de même pour la conjonctivite allergique, dont les symptômes sont bien contrôlés par des collyres spécifiques antiallergiques. L’asthme est potentiellement la manifestation la plus grave du phénomène allergique, la crise devra être traitée prématurément par bronchodilatateurs, corticoïdes oraux plus ou moins aérosols selon la gravité de l’épisode. Un suivi par un pneumoallergologue est souhaitable. Dans tous les cas, je conseille aux patients allergiques de débuter une cure d’antihistaminiques systématiquement au début du printemps et de l’automne, en accord avec leur médecin traitant. En cas d’allergie à un allergène unique, le pneumologue pourra proposer un protocole de désensibilisation.""Du fait du réchauffement climatique et de la pollution atmosphérique, deux facteurs qui augmentent la sensibilité aux pollens. Malheureusement, en Corse, nous manquons cruellement de spécialistes dans le domaine de l’allergologie. Cependant, les patients peuvent se rapprocher de leur médecin de famille, qui est tout à fait en mesure de prescrire les préconisations de base ainsi qu’un protocole antiallergique. Il pourra passer le relais au pneumoallergologue en cas de besoin, par exemple dans les cas les plus graves d’asthme qui peuvent nécessiter la prescription de traitements spécifiques immunomodulateurs."Le Dr Cécilia Costa n'a aucun conflit d’intérêts à déclarer.