C'est la rentrée au Tennis Club de Calvi

Rédigé par (Jean-Paul-Lottier) le Lundi 2 Septembre 2019 à 11:28

Pour le Tennis Club de Calvi c'est aussi la rentrée pour cette année 2019/2020 qui s'annonce palpitante.

Les inscriptions pour tous ceux qui souhaitent pratiquer cette disciplines, enfants et adultes, seront reçues le mercredi 4 septembre, le samedi 7 septembre et le mercredi 11 septembre, au club house du TC Calvi, de 14 heures à 18 heures.

Se munir d'un certificat médical pour la pratique du tennis (compétition).

Pour plus de renseignements n'hésitez pas à appeler le club au 04 95 65 21 13 ou l'un des moniteurs: Fabien au

06.11.68.08.64 ou Jean-Christophe au 07.63.30.91.42

