Bulles insolites, camion d'esthétique, balades équestres : les premiers trophées des Corsican Business Women décernés

Soumeya Hamdi est socio-esthéticienne. Cette mère isolée a fondé "Ma pause douce-heure" après des années de réflexion et de formation : "J'aspire à accorder une petite pause dans le quotidien des personnes fragilisées physiquement, psychologiquement ou socialement. Je peux travailler en prison, en maison d'ados... Pour tous les domaines et tous les âges. J'accorde des moments de bien-être en me servant du soin esthétique comme support de travail, puisque le toucher est un moyen de communication et les personnes sont amenées à se libérer.



Je fais des ateliers collectifs au sein des communes les plus isolées et j'ai aménagé un camion en institut itinérant qui se déplace de commune en commune pour proposer des soins en accompagnement bien-être. Ces soins sont proposés gratuitement grâce à des subventions que je ne cesse de chercher via des partenariats. On n'est que deux socio-esthéticiennes (l'autre exerçant en Corse-du-Sud)... J'aimerais vraiment promouvoir ce métier car je considère que le soin n'est plus un confort mais un besoin. On a tous un moment où on a besoin de quelqu'un."