Budget participatif : quatre projets adoptés par les Bastiais, dont un pour reverdir le centre-ville

Le reste de l’enveloppe pourra donc se répartir sur les deux projets arrivés respectivement en 2e et 3e position : « Remettre les pendules à l’heure », et « Une expo photographique éphémère dans nos rues ». Le premier prévoit de changer les mécanismes des horloges de l’église Saint Charles et du Palais des Gouverneurs (22 000 euros), tandis que le second vise à mettre en valeur le travail de plusieurs artistes dans les rues de la ville (64 900 euros). « Ces résultats montrent que les Bastiais s’intéressent à leur cadre de vie, à leur quotidien, mais aussi à la culture et au patrimoine », note Antoine Graziani, satisfait de l’éclectisme des votes. « Ça nous donne aussi un panel de ce que souhaitent nos habitants pour l’avenir. »



Forcément, une question s'impose : quand ? Doit-on s’attendre à des travaux express, ou au contraire à une réalisation tardive. « Sur les éditions précédentes, les projets lauréats étaient patrimoniaux, donc nécessitaient beaucoup d’autorisations, de devis… C’est pour ça qu’ils ont pris du temps », rembobine Antoine Graziani. « Aujourd’hui, la mairie s’engage à ce que les quatre projets élus soient réalisés sous deux ans. On les mettra donc en œuvre dès le mois à venir, pour être sûrs qu’ils soient terminés dans les deux ans. »