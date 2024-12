Budget de Noël : Les Corses dépenseront-ils autant que les années précédentes ?

À l'approche des fêtes de fin d'année, l'ambiance festive s'installe peu à peu dans les rues de Bastia. Si les habitants sont en plein achats de Noël, cette année, les fêtes pourraient bien être célébrées plus modérément sur l'île de Beauté. Une étude nationale réalisée par Cofidis et CSA Research révèle une baisse du budget moyen des Français pour Noël 2024, conséquence d'un contexte économique difficile. En Corse, les habitants ne sont pas épargnés non plus.



Alors que le budget moyen alloué par les Français à Noël s'élève cette année à 497 euros, soit 52 euros de moins qu'en 2023, sur l'ile les habitants ressentent eux aussi les effets de la situation économique. La flambée des prix alimentaires et énergétiques, combinée à une inflation persistante, pousse de nombreuses familles insulaires à revoir leur budget pour les fêtes. Isabelle, une mère de famille ajaccienne de 44 ans, partage ses préoccupations : « Je fais tout pour garder un repas festif, mais les prix explosent. L’année dernière, j’avais dépensé 350 euros pour nourrir mes 10 invités. Cette année, avec les mêmes produits, je dépasse les 450 euros. Alors, je vais remplacer le saumon par des truites fumées et proposer une tarte maison plutôt qu’une bûche pâtissière. Ce n’est pas simple, mais l’essentiel, c’est d’être ensemble. »



Jean-Paul, artisan de 56 ans, raconte ses propres difficultés : « Je suis habitué à recevoir toute la famille, une quinzaine de personnes. On a fait les comptes avec ma femme : avec la viande, le vin et quelques desserts, on arrive à près de 500 euros. C’est insoutenable. On a décidé de faire un buffet plutôt qu’un repas assis pour alléger les dépenses. »



Symbole de partage et de convivialité, le repas de Noël reste incontournable. Mais cette année, de nombreux Corses prévoient d’ajuster leurs menus en fonction de leur portefeuille. Fabienne, mère de famille de 38 ans, confie : « D'habitude, on se fait plaisir avec des fruits de mer et du saumon, mais cette année, on va se tourner vers des choix plus économiques. Je surveille les promotions depuis quelques jours. L'an dernier, j'ai dépensé environ 80 euros par personne pour le repas de Noël, et nous étions sept, ce qui représente un budget important tout de même. Cette année, je ne compte pas dépasser les 60 euros par tête. »



Pour Luc, un retraité bastiais de 72 ans, Noël reste un moment sacré : « On fait tout pour préserver la magie de Noël, surtout pour les petits-enfants. On a baissé un peu notre budget nourriture pour pouvoir continuer de faire plaisir aux enfants avec les cadeaux. »



Quid des cadeaux ?

Malgré des finances sous tension, les Corses accordent toujours une place centrale aux cadeaux, principal poste de dépense pour Noël. Selon l’étude Cofidis, les Français consacreront en moyenne 323 euros à leurs achats de Noël, un budget qui reste stable par rapport à 2023. Stéphanie, 46 ans et mère de trois enfants, explique : « Je ne compte pas acheter moins de cadeaux que l'an dernier pour mes enfants parce que je ne veux pas qu'ils ressentent la difficulté financière que je rencontre depuis le Covid. L'inflation a considérablement modifié ma liste de courses habituelle, j'ai renoncé à certains produits à cause de leur coût et j'ai découvert des articles peut-être moins prestigieux mais bien plus intéressants économiquement parlant. Alors forcément, le repas de Noël ne sera pas épargné. Je vais privilégier les promotions et produits un peu moins hauts de gamme, comme je le fais depuis environ quatre ans. Cependant, je refuse de diminuer mon budget cadeaux pour les petits. »



Même son de cloche pour Antoine, 49 ans : « Le saumon, le caviar, les huîtres... Tout ça est terminé depuis quelques années déjà à la maison. Nous sommes plus d'une quinzaine autour de la table familiale lors des repas de fêtes, alors on est forcés d'opter pour des choix plus économiques parce qu'à un moment, il s'agit de dire stop et de faire des choix. On avait trop de mal à renflouer le porte-monnaie une fois les fêtes passées et la nouvelle année s'annonçait chaque fois difficilement. »



Malgré les contraintes, l’esprit de Noël reste bien présent sur l’île. « Si les festivités prennent cette année une allure plus modeste, elles rappellent l’essentiel : la chaleur des liens familiaux et les valeurs intemporelles de Noël.» conclut Antoine.