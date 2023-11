Bronchiolite : La Corse passe en phase pré-épidémique

Parmi les 7.019 enfants de moins de 2 ans vus aux urgences pour bronchiolite, 6.381 (91%) étaient âgés de moins de 1 an et 2.163 (31%) ont été hospitalisés. La bronchiolite, causée principalement par le virus respiratoire syncytial (VRS), provoque des difficultés respiratoires chez les bébés. Généralement sans gravité, elle peut néanmoins déboucher sur des passages aux urgences et des hospitalisations. L'an dernier, elle a ainsi été à l'origine d'une épidémie sans précédent depuis plus de dix ans, conduisant des dizaines de milliers de nourrissons à l'hôpital.

L'une des grandes questions est l'effet qu'aura un nouveau traitement préventif, le Beyfortus de Sanofi, qui a rencontré une vive adhésion des parents au point d'être victime de son succès.Une tendance à la hausse de la plupart des indicateurs était également observée pour le Covid-19. La semaine dernière, la couverture vaccinale du Covid lors de la campagne d'automne pour les personnes âgées de 65 ans et plus s'établissait à 21,9%, a précisé l'agence. Les indicateurs grippe/syndrome grippal étaient aussi en légère augmentation dans l'Hexagone. Outre les infections respiratoires aiguës virales, plusieurs signaux témoignent d'une recrudescence de pneumopathies à Mycoplasma pneumoniae, ajoute Santé publique France, qui promet la publication prochaine d'un point d'actualité à ce sujet.