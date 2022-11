Brandu festighjeghja à Sant'Andria

À u principiu ...

"Les origines de la Sant ' Andria sont très anciennes, il s'agit de rites païens préchrétiens qui ont été ensuite christianisés. Dans ces anciennes croyances, les esprits des morts revenaient pour aider les vivants, leurs intentions étaient bénéfiques" souligne Jean-Yves.

Les jeunes avaient pour usage de se noircir le visage avec du charbon et de l'huile. La suie mélangée à l'huile permettait de se noircir parfaitement le visage pour ne pas être reconnu. Tous les participants formaient un cortège censé représenter le cortège des défunts, mais l'anonymat servait aussi à faire des bêtises.

On accrochait des clochettes à son déguisement de couleur sombre afin d'éloigner les mauvais esprits.



La Sant ' Andria marque aussi le passage de l'automne à l'hiver, on partageait les récoltes entre villageois comme pour illustrer l'acte de Saint-André , premier apôtre de Jésus à qui il demanda de multiplier les pains et les poissons pour les offrir aux plus démunis. Depuis , cette coutume s'est un peu perdue, mais aujourd'hui, elle résiste encore au temps dans quelques villages.



Jean-Yves et Valérie Casalta ont à cœur de redonner son lustre d'antan à cette date importante dans le calendrier de la culture insulaire.



Oghje ...

À Porettu , les enfants impatients attendent ce soir très festif. Ils sont déguisés et le visage barbouillé de noir, ils défilent dans le village. Les adultes ont accroché des casseroles et des poêles à une corde, ainsi les enfants pourront faire beaucoup de bruit avec ces 'stagnunacci'. La tournée de ce cortège qui se manifeste bruyamment, garde un peu de sa symbolique d'origine, qui n'annonce pas seulement l'éloignement des esprits démoniaques, mais une récolte des plus gourmandes. Jean-Yves et Valérie Casalta transmettent aux jeunes générations le côté traditionnel de la fête. Ils accueillent les enfants dans la salle des fêtes, les noircissent pour leur plus grand plaisir et les accompagnent dans leur virée nocturne.



Parés de leur stagnunacci , les jeunes font le tour des maisons et chantent haut et fort les comptines 'e filastrocche' de Sant ' Andria . Les adultes participent aussi à cette assemblée retentissante en offrant des friandises, b onbon s , fruits secs ou encore des biscuits qui ont remplacé les châtaignes, le casgiu et u vinu distribués autrefois .



D evant chaque port e , les enfants entonnent e filastrocche qui sont un appel au don ou un maléfice lancé à ceux qui ne donnent rien. "On apprend les comptines aux enfants, on encadre la fête, a vant l a transmission était plus spontanée. Aujourd'hui, les parents et l' Associu Carnavale di Brandu sont les garants de cette transmission", précise Jean-Yves.



Après leur collecte, les enfants se retrouvent pour partager ce qu'ils ont récolté. La symbolique de partage et de solidarité de Sant ' Andria reste intemporelle à Brandu .