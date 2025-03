Boxe : le Ring Bastiais de retour au Cosec du Fango ce samedi

Tous les combats

Senior fille 70 kg : Laura Delogu (Balagna Boxing) vs Cecilia Haugaar

Junior H 60 kg : Gabriel Fremont (BB, Junior) vs Ilyasse Zeriouh (BC Montpellier)

Junior H 63 kg : Luca Arnos (Ring Bastiais) vs Eliott Tabouret (BC Bourg en Bresse)

Senior H 67 kg : Damien Giacomini (BC Ajaccien) vs Erwan Boyer (BC Montpellier)

Senior H 75kg : Valentin Gilormini (RB) vs Valentin Pelissard (BV Bourg en Bresse)

Senior H 75 kg : Marc-Andria Simeoni (RB) vs Benjamin Sevestre (BD Montpellier)

Senior H 71 kg : Tito Prevot (BC Ajaccien) vs Guillaume Deramchi (Orleans)

Senior H 78 kg : Ange-François Albertini (RB) vs Jérémy Cavalli (BC Bourg en Bresse)

Senior H 80 kg : Nicolas Jochmans (Balagna B) vs Quentin Rabache (BC Montpellier)

Senior H 73 kg : Louey Ayadi (BC Ajaccien) vs Alexandre Neris (Orleans)

Senior H 64 kg : Hugo Saoli Bourdiec (RB) vs Roger Bilal (BC Toulouse)

Entracte de 20 minutes après le 6e combat (petite restauration, boissons..)