Borgo va célébrer son « Petit Prince » de l’aviation

« Notre commune lui doit une grande part de notoriété car Antoine de Saint-Exupéry incarna un modèle de fierté, de courage et d’audace tout en étant un génie littéraire » déclare Anne-Marie Natali, maire de Borgo. Le 31 juillet 1944, Antoine de Saint Exupéry disparaissait, au cours d'une mission de reconnaissance aérienne au-dessus de la Méditerranée, à bord d'un Lightning P. 38 qui décolla du camp militaire Henri Martin de Borgo. « En ce 80e anniversaire de sa disparation, la municipalité de Borgo a souhaité faire de 2024 l’année Saint-Ex. Nous avons ainsi élaboré un vaste programme d’animations pour rappeler sa mémoire et donner envie aux jeunes comme aux plus grands de prendre exemple sur cette grande figure héroïque et romanesque. A l’heure où une partie de notre jeunesse pêche par sa violence et son rapport fantasmé au banditisme et à la voyoucratie, il est nécessaire de se recentrer sur les enseignements de l’auteur du Petit Prince : la sagesse, prendre soin de soi, savoir s’écouter, respecter l’autre, préserver notre planète et ses ressources. Plus que d’un devoir de mémoire, le message à faire passer auprès des futures générations est celui de l’envie de mémoire. Nous devons cultiver l’image de véritables héros dans notre culture. Des héros qui élèvent, des héros épris de justice, de respect et de liberté. Puisse aussi cette commémoration susciter auprès des jeunes enfants de notre commune des vocations d’écrivains ou de commandants de bord».



Avec le soutien de ses partenaires, l’Etat, le Ministère des Armées, le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales, la Fondation Antoine de Saint Exupéry, le Groupe La Poste en Corse, la CCI de Corse, la municipalité de Borgo a décidé de retracer à grands traits l’épopée du célèbre écrivain décédé à l’âge de 44 ans. « Ce cycle d’événements fournira l’occasion au public scolaire mais aussi à la population de se réapproprier la légende et le mythe qui s’associent à la vie d’Antoine de Saint Exupéry, un être d’exception qui a tissé de formidables liens de communication entre les individus : l’avion mais aussi les mots » explique Sophie Ceccarelli de la marie de Borgo. Dès le début du mois de mars, Borgo a annoncé la couleur en apposant des bâches à l’effigie d’Antoine de Saint-Exupéry sur l’ensemble des façades des établissements publics de la commune. Sur l’avenue de Borgo et sur la route du cordon lagunaire, plus d’une centaine de kakémonos ont également été installés.



Carnaval, timbres, exposition, cérémonies... Les grandes dates de la commémoration !

A l’initiative du Groupe La Poste en Corse, la ville de Borgo est associée à la création de plusieurs timbres du souvenir. Un concours de dessins sera organisé au sein des différentes écoles de la commune. Trois lauréats seront désignés par un jury composé par des élus municipaux et par des représentants du Groupe La Poste en Corse.