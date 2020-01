Borgo : un piéton de 87 ans heurté et renversé par une voiture

C.-V. M le Jeudi 9 Janvier 2020 à 21:32

Un piéton de 87 ans a été heurté et renversé par une voiture jeudi vers 18 heures à proximité du centre commercial de Borgo. La victime secourue par les pompiers de Lucciana se plaignait de violentes douleurs lombaires et à une épaule. Il présentait, également, une profonde coupure a une arcade sourcilière. Il a été évacué sur le centre hospitalier de Bastia. Les pompiers ont également été contraints de prendre en charge la conductrice du véhicule choquée et victime d'un malaise.

