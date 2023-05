Borgo : un mort et 5 blessés dans une collision

La rédaction le Mercredi 17 Mai 2023 à 16:09

Un terrible accident de la circulation est survenu ce mercredi vers 14 heures sur la route territoriale 10 à la hauteur de San Ornello, à Borgo. Dans des circonstances qui restent à déterminer un fourgon et trois véhicules, qui circulaient en direction de Bastia, sont entrés en collision. Le choc a été terrible. A l'arrivée des importants moyens de secours mobilisés par le SIS 2B, le bilan s'établissait à un mort et cinq blessés. La victime est un homme de 42 ans.

Les secouristes ont pris également en charge une femme de 42 ans qui souffrait d'un traumatisme à la tête et de coupures et 3 enfants de 6,9 et 13 ans. Blessée aussi une cinquième personne.

Trois ambulances de Lucciana et Bastia, 2 véhicules de secours routier, le Samu ont été mobilisés pour leur porter secours, mais malheureusement ils n'ont pu rien faire pour l'homme de 42 ans qui a perdu la vie en cé début d'après-midi.