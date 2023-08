Borgo : un blessé et 2 maisons touchées par un incendie

D'importants moyens ont été rapidement mobilisés. Pas moins de 10 véhicules et deux hélicoptères bombardiers d'eau sont intervenus sur le sinistre de Purettone qui a parcouru 6 hectares avant d'être maîtrisé.

Lors de leur progression le flammes ont détruit deux véhicules et menacé, sans les toucher, plusieurs maisons qui n'ont pas été évacuées par leurs occupants.



Deux maisons individuelles ont néanmoins été touchées par le feu et un pompier, qui n'était pas en service, souffre de brûlures au premier degré au mains et au visage après avoir voulu mettre à l'abri des membres de sa famille.

Le feu qui a mobilisé une cinquantaine de pompiers était considéré comme maîtrisé en début d'après-midi.



L'autre alerte de la journée s'est située à Oletta en un endroit qui est affecté régulièrement par des débuts d'incendie. Les flammes, qui ont parcouru 2 500 mètres carré, ont été vite maîtrisées par les pompiers