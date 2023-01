Borgo : les bons élèves du centre pénitentiaire ont reçu leurs diplômes

Sur environ 263 détenus les cours scolaires dispensés dans l'établissement ont été suivis en cette année 2021/2022, de septembre à juin, par 77 d'entre eux dans diverses matières. Instaurés dans les années 80, ces cours ouverts à tous et dont le but est la réinsertion; ont pris toujours plus d’ampleur au fil des années et se sont diversifiés.





Au programme figurent toutes les disciplines certifiantes : Gestion/Comptabilité, anglais, informatique, français (niveau collège et niveau littérature), math, SVT, physique/chimie, histoire/géographie. 9 enseignants distillent tous les jours des cours dans le second degré, 2 enseignants spécialisés dans le 1er degré. Il s’agit dans ce cas plutôt d’alphabétisation ou de cours de français pour les étrangers. Un CAP agricole (Aménagement paysager) peut aussi être préparé en liaison avec le lycée agricole de Borgo ou encore une formation IMTB (Intervenant en Maintenance Technique du Bâtiment). Une convention avec l’Université de Corse facilite dans tous les cas les inscriptions.





Ce jeudi, dans la salle de spectacle de l’établissement, 21 élèves ont reçu leur attestation et diplômes - certains plusieurs - de l’Education Nationale.

6 DILF (Diplôme Initiation Langue Française), 8 DELF (Diplôme d’Etude de Langue Française), 6 CFG (Certificat de Formation Générale), 7 CAP APH (Certificat d’Aptitude Professionnelle Agent de Propreté et Hygiène, avec le GRETA), 5 DAEU (Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires) et 3 licences (histoire) ont ainsi été distribués.

A noter qu’une dizaine d’élèves, aujourd’hui libres, avaient également été lauréats de ces diplômes 2021/2022.

Lors de cette remise de diplômes, Jean-Philippe Agresti, recteur de l'académie de Corse et Dominique Federici, président de l’Université de Corse, ont félicité les diplômés mais aussi les enseignants pour les efforts fournis, leur investissement, le travail accompli « dans un univers qui n’est à priori pas ou peu propice aux études » . Le recteur a salué « la collaboration efficace entre la Pénitentiaire et l’Education Nationale ».







Outre le président de l’Université et le recteur ont participé à cette remise des diplômes : Thibault Barbot, directeur adjoint du Centre Pénitentiaire, Bruno Benezech, DASEN Haute-Corse, Éric Battestini du GRETA, Ketty Berni, surveillante, Aurélia Canioni, directeur de cabinet du recteur, Marie-Antoinette Casabianca-Nesi, inspectrice ASH, Céline Giordano, IEN Bastia sud, Olivia Genovesi, Formation continue à l’Université, Jean Limongi, responsable Local de l’Enseignement, Lionnel Negre, proviseur UPR PACA/Corse, Michel Piferini, IEN IO rectorat, Jean-Paul Quilichini, secrétaire général du rectorat, Didier Rassek, adjoint au proviseur UPR et Pascale Agostini, enseignante.