Borgo et Vescovato : trois automobilistes flashés à plus de 60km/h au dessus de la limite

Le week-end dernier, les militaires de la brigade motorisée de Borgo ont intercepté trois conducteurs qui circulaient sur le territoire des communes de Borgo et Vescovato à des vitesses respectives de 169 km/h et 170 km/h au lieu de 110 km/h mais aussi à 109 km/h pour une vitesse limitée à 50 km/h. Leurs permis de conduire, dont un était probatoire, ont été immédiatement retirés et leurs véhicules immobilisés sur place. "Ces jeunes conducteurs devront passer les fêtes de fin d'année sans leur permis de conduire, indiquent sur leur page Facebook les gendarmes qui lancent un appel à la prudence "la vitesse reste une des principales causes d'accident mortel et avec les conditions météorologiques actuelles, une vigilance particulière s'impose. Pour passer des fêtes de fin d’année en toute sérénité, pensez à lever le pied."