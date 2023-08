Borgo : dimanche, la 2e édition de "Ma Journée Magique"

Non-stop de 9 à 19 heures

Forte du succès de la 1édition du 28 août 2022, Audrey Bouvier, animatrice d'ateliers philo pour les enfants et enseignante en soin énergétique reiki, ambassadrice pour la Haute-Corse de « MMM », Mes Moments Magiques, organise une 2édition*.« Ma Journée Magique a pour objectif de faire découvrir les ateliers Mon Moment Magique aux enfants et aux familles et de leur faire profiter d’une journée de détente et de bien être autour de différentes activités proposées avec des partenaires et exposants locaux. Mon Moment Magique est un concept d’ateliers bien-être auquel je suis formée et dont je suis l’ambassadrice sur la région Borgo/Bastia ».Tout comme l’édition 2022, « Ma Journée Magique » se déroulera de 9 à 19 heures à la salle polyvalente de Borgo, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Au programme stands bien-être, ateliers divers pour enfants, ados et adultes, conférence, projection de film, goûter, tombola, lâcher de bulles magiques …. Buvette, petite restauration, pique-nique et boissons autorisés.(voir programme et horaires ci-joint)Massage ayurvédiqueAteliers créatifsAtelier maquillageAtelier cocotte magique et mandalasAtelier peinture sur galets- MMM Duo Juniors animé par Audrey Bouvier pour parents et enfants sur le thème : « Au pays magique » : des rituels magiques pour partager ensemble des moments bien entre !- MMM Duo Minis animé par Eve Christia, ambassadrice MMM Corte : « Petit nuage en balade ! »- MMM Juniors animé par Audrey Bouvier sur le thème des super héros : Parce que chaque enfant possède en lui un super pouvoir …et est un super héros !- MMM juniors animé par Eve Christia sur le thème « En attendant la rentrée ! »- MMM Féminin animé par Audrey Bouvier sur le thème : «Un air de rentrée ou pas ... escale magique », une bulle douce et lumineuse pour se reconnecter à soi, un moment de voyage pour le corps et l’esprit !- MMM ados animé par Audrey Bouvier sur le thème de « Qui suis-je ? » avec le journal créatif …Une bulle de confiance et de conscience pour échanger, comprendre à travers des rituels et des exercices pour grandir en humanité et en confiance.Projection du film de Julien Péron « L’école de la vie, une génération pour tout changer»« Dans le monde entier, des personnes de tous âges, et de toutes origines, se mobilisent depuis de nombreuses années. Elles se mobilisent pour améliorer l’éducation des enfants, et ainsi leur offrir un avenir meilleur, grâce à des actions simples : cours d’empathie, écoute active, psychologie positive, outils pédagogiques novateurs… Elles aident naturellement les enfants, parents et enseignants de demain à être en phase avec eux-mêmes et avec le monde qui les entoure. Le but de ce documentaire : vous les faire découvrir et semer en vous des graines d’espoirs, d’inspiration et vous motiver à passer à l’action ! »Conférence d’Amandine Guréghian : «Bien-être des pierres au quotidien »Lâcher de bulles magiques ! Chaque personne se verra remettre un flacon de bulles pour immortaliser cette journée avec un lâcher tous ensemble .*Entrée à 2euros et gratuit pour les - 3 ans et inscription possible en ligne