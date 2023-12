Borgo célèbre l'amour et l'artisanat avec le 1er Salon des saveurs, des créateurs et des artisans

C'est à Borgo que le tout premier "Salon des Saveurs, des Créateurs et des Artisans" posera ses valises du 9 au 11 février 2024 pour fêter la Saint-Valentin. Organisé par l'association du Salon du chocolat et des délices de Corse et Corsica Prumuzione, cet événement inédit se déroulera à la Salle Polyvalente de la commune. Pour cette première édition, plus de soixante exposants se rassembleront pour créer une vitrine éphémère mettant en avant les saveurs délicates, la créativité artisanale et le talent des créateurs. Au-delà de la simple célébration de l'amour romantique, l'événement vise à honorer l'amour de la création, de l'originalité et de la qualité.Le "Salon des Saveurs, des Créateurs et des Artisans" promet une expérience immersive et inoubliable, réunissant une variété de talents. Cet événement deviendra une plateforme dédiée à la célébration des talents diversifiés, allant de la gastronomie au prêt-à-porter, des bijoux et accessoires à la décoration.Les artisans, maîtres de leur art, donneront aux visiteurs l'opportunité de découvrir les coulisses de la création artisanale. Des ingrédients rares aux créations originales, le salon offrira une vitrine exclusive pour les épicuriens et les amateurs d'authenticité. Les visiteurs pourront déguster les spécialités corses tout en écoutant de la musique enchanteresse.L'entrée et les animations seront gratuites pour tous les participants. Au programme : défilés de mode, dégustations, spectacles de danse, concours, grande tombola gratuite, et jeux gonflables pour les enfants. Deux nocturnes musicales, avec notamment les groupes Sumenta Nova et Quassu, sont prévues, accompagnées de restauration, de bars en continu et d'un feu d'artifice géant le vendredi 9 février.Attention, il ne reste que quelques stands à pourvoir (2X2 - 4m² à 350€ TTC), plus d'infos sur le site www.salons-de-corse.com