Borgo capitale de la « Pizza in festa » du 21 au 24 octobre

Le moins qu’on puisse est que pour mettre en place cette grande manifestation gratuite de dimension internationale Stéphane Pileri, pizzaiolo depuis 36 ans à Bastia, président de l'Association des Pizzerias Corses, a dû mettre la main … à la pâte ! Un rendez-vous incroyablement dense, en partenariat avec l'Association des Pizzerias Françaises, nourri de multiples rendez-vous dès ce samedi 21 octobre 14h au complexe Paul Natali de Borgo en extérieur et sous chapiteaux. «On débute samedi à 14h avec des Master class, des cours et ateliers gratuits pour adultes et enfants aux côtés de grands chefs, des champions de France et du Monde de la pizza » savoure déjà Stéphane Pileri. « Tout au long de l’après-midi mais les jours suivants aussi il y a aura de très nombreuses animations, des jeux pour les enfants et les adultes ». Aux côtés de St. Pileri, une pointure pour l’organisation, Meidhi Belkessa, fin cuisinier, pizzaiolo reconnu et coach de nombreux champions.





Une compétition …reine !

Pas moins de 4 compétitions durant cette fête de la pizza. Tout d’abord le Championnat de pizza classica, avec à la clé une place pour les 18èmes Championnats de France de la Pizza, puisque les 5 premiers de l’épreuve seront qualifiés pour la finale qui aura lieu au salon Parizza des 13 et 14 avril 2024. Compétition nustrale ensuite avec le 1er championnat corse de pizza. « Ce 1er championnat Corse de pizza a pour but de mettre en valeur le savoir-faire de nos pizzaiolos mais aussi de nos artisans et producteurs de produits corses » explique St. Pileri. «Chaque pizzaiolo viendra avec ses produits, son empâtement et proposera la recette de son choix mais il aura obligation d’utiliser au moins 2 ingrédients corses pour composer sa pizza. Le vainqueur remportera une qualification pour le Parizza ». La 3ème joute sera exclusivement féminine avec le championnat de pizza féminin. « On a voulu mettre en avant le talent de femmes qui parfois n’osent pas se confronter aux hommes». Enfin, autre nouveauté, le championnat Pizza dessert a due. «Dans cette compétition on associe un pizzaiolo à un pâtissier. Ça peut créer de sacrées bonnes surprises ».

Pour cette première édition de Pizza in festa de grands champions du Monde et de France de la Pizza seront présents ainsi que des chefs cuisiniers et pâtissiers de talent.



Parmi ceux-ci le chef Maxime Mattio, Champion de France 2021, Champion du Monde 2022 et Champion du Monde 2023, fera une démonstration de pizza acrobatique ! autre invité de marque, Giuseppe Cutraro, dit Peppe, propriétaire de plusieurs restaurants à Paris qui portent son nom, sacré meilleur pizzaiolo du monde à Naples en 2019 puis ensuite meilleure pizzeria d’Europe en 2021et 2022. En 2023 à Las Vegas il a été sacré Meilleur pizzaiolo du monde.

Outre les nombreuses animations, une super tombola mise en place par l'Association des Pizzerias Corses avec plus de 2000 € de prix à gagner.