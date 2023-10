Borgo : Un stage de danse grecque ce weekend

«Pour cette 2e édition nous recevrons le chorégraphe Jean Alexandre Benetto » indique Sylvie Biaggioni, la présidente de l’association Arte Luri. L’association a été créée en octobre 2010 à Luri avec pour objet l’accompagnement et/ou la réalisation de tout projet et/ou manifestation en rapport avec une activité artistique : musique, danse, théâtre, peinture, dessin, sculpture, écriture, la décoration…, audiovisuelle (cinéma, vidéos, sonorisation, éclairage, médias…), sur internet (site, blog, chaine Youtube, réseaux sociaux…), sur les jeux (jeux vidéo, jeux de rôle, jeux de plateau, jeux de carte…). Il faut savoir que bien que peu nombreuse, une communauté grecque existe en Corse. De par son histoire, la Corse a gardé des traces de cette civilisation. « Lors de ce stage de 2 jours Jean-Alexandre Benetto initiera le public aux bases des différentes danses grecques. Parce que la danse grecque ne s'arrête pas seulement au Sirtaki du film Zorba le Grec, il est important de montrer la richesse artistique de ce pays, et pourquoi pas, à travers la danse. On trouve d'innombrables danses grecques et les stagiaires pourront en découvrir quelques-unes lors de ce stage ».Jean-Alex Benetto, dit Yannaki, est originaire d’une famille d’émigrants grecs du Dodécanèse installée en Camargue dans les années 30. Une famille de saliniers dans une diaspora locale où la tradition grecque avait son importance et où les fêtes traditionnelles et populaires rythmaient chaque évènement de la vie. Depuis 1999, JA Benetto enseigne les danses grecques pour des associations ou des communautés grecques. Il a aussi été chorégraphe et danseur du groupe Solomos. En 2005 il a créé l’association « Instant Grec » dont le but est de développer et de transmettre la danse grecque. Avec une autre association marseillaise, Hiphaistia, il participe à la promotion de la culture grecque.Ce stage* de Borgo s'adresse à tous les adultes, débutants et déjà initiés à la danse grecque, avec au programme de ces deux jours 8 heures d'enseignement : samedi 14 octobre de 13h30 à 18h30 et dimanche 15 octobre de 10h à 13h soient 8 .Le samedi 15 au soir, des mezzés, spécialités culinaires grecques, seront dégustés par les stagiaires dans une ambiance conviviale.