Borgo : Journée portes ouvertes à Kedge Business School samedi 27 janvier

Au cœur de cette journée, trône le Bachelor Kedge Business School, une formation généraliste en gestion et management, visée par l’État et conférant un grade de Licence. Étalée sur 3 années, cette formation comprend un stage à l’international, des cours théoriques enrichissants, des sessions de Business Game stimulantes, et un programme exclusif baptisé BE-U. Ce dernier offre un accompagnement individualisé aux étudiants, les aidant à esquisser leur projet professionnel avec clarté et ambition.



Les futurs bacheliers ont la possibilité d'intégrer cette formation d'excellence via le concours ECRICOME, tandis que les étudiants titulaires d'un BAC +1 ou BAC +2 peuvent candidater sur dossier, suivi d'une épreuve orale.



Conçu pour être ouvert sur l’international et le monde professionnel, le Bachelor Kedge Business School offre un réseau d’écoles réparties à travers la France, garantissant ainsi une ouverture vers les opportunités tant nationales qu'internationales. Les diplômés de ce programme ont la possibilité de poursuivre en master spécialisé ou de s'engager directement sur le marché du travail avec confiance et compétence.



L'équipe du campus sera présente tout au long de la journée pour fournir des informations détaillées sur les contenus pédagogiques, les options de financement disponibles, ainsi que les multiples perspectives de carrière que le Bachelor Kedge Business School offre à ses étudiants.