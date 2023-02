Borgo : "Il est temps d’être heureux", des ateliers pour retrouver le bien-être

Dans une des salles du Centre Social de Borgo, la séance de méditation et de relaxation se passe dans la pénombre, au son d’une douce musique et des mots apaisants distillés par la thérapeute. « Ces différents ateliers qui se déroulent soit le mardi, soit le vendredi, sont accessibles à tous et les gens peuvent ensuite le faire chez eux. Je leur donne tous les outils » explique O. Riolacci . « Les ateliers de médiation servent à relâcher le corps, l’esprit. Il s’agit d’une connexion à soi et cela a un effet sur le physique de la personne mais aussi sur son mental, sur l’émotionnel et quand on lâche l’émotionnel on parvient à la guérison. D’ailleurs de plus en plus de médecins utilisent la méditation en complément des soins cliniques pratiqués à l’hôpital. Elle accompagne également le sevrage d’alcool ou du tabac. Elle permet de dénouer toutes les pollutions. C’est un outil très puissant qui permet de faire diminuer aussi la tension artérielle chez un sujet hyper tendu, accélère les guérisons du psoriasis, diminue les émotions telles la haine, la colère, l’obsession, le manque de confiance en soi, la dévalorisation, le doute et élimine toutes les toxines mentales.».But de la méditation : le lâcher prise qui induit beaucoup de choses positives comme la gestion des angoisses, du stress, des douleurs chroniques voire les inflammations si le suivi est régulier. « En fait c’est une reprogrammation du système neurologique et c’est aujourd’hui intégré dans l’enseignement de la médecine » précise Olivia. « La régularité est importante et cela passe par des exercices respiratoires notamment qui font chuter les hormones du stress. On dévie le cerveau, on lui propose du positif et le corps retrouve son essence ».Au sortir d’une séance, la personne se sent le plus souvent chamboulée car elle permet d’évacuer la colère, de pleurer même parfois. «Il suffit parfois de 13 à 15 minutes à faire chez soi tous les 3 ou 4 jours ».« Le son c’est ce qui est de plus ancien. Depuis toujours l’homme a émis des sons, chanté. Son origine est tibétaine, taoïste, perse et chamanique. On travaille ici la vibration, les vocalises et la respiration. C’est vraiment un travail vibratoire et on lâche les émotions au niveau du diaphragme notamment pour arriver au lâcher prise qui libère des souffrances, des conditionnements, des poisons émotionnels. Et là aussi ce sont des exercices très faciles à réaliser chez soi. Le yoga du son apporte la paix, libère bien des poubelles du corps. C’est une technique très complémentaire de la méditation. Ça libère en profondeur, redresse le corps, gomme les crispations et les douleurs».Et les résultats sont bons. « Je viens tout juste de découvrir ces ateliers » explique Annie, la bonne soixantaine, « je progresse, et aujourd’hui je comprends mieux beaucoup de choses. On se sent mieux dans sa tête, mieux dans son corps et j’en avais vraiment besoin. Ces ateliers constituent des moments bien à moi, des moments de bien-être. Beaucoup de gens autour de moi disent que j’ai changé et que j’ai un meilleur rapport avec les autres ».Bienfaits aussi pour Cathy : « Cela apporte beaucoup de détente, je suis bien dans ma tête alors qu’avant j’étais stressée, très coléreuse. Et surtout aujourd’hui je dors beaucoup mieux. »France avait quant à elle des problèmes à un genou. « Outre la médiation, Olivia m’a fait un travail karmique. Je ne pouvais plus mettre de chaussures à talons et depuis ces séances mêlées à celles d’un osthéo, je peux de nouveau les enfiler. C’est d’ailleurs Olivia qui m’a conseillé aussi un excellent osthéo qui travaille depuis plus facilement avec moi ».