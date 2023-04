Bordeaux - Bastia : un vol spécial affrété pour les supporters turchini

Le SC Bastia affronte ce samedi 8 avril les Girondins de Bordeaux pour le compte de la 29ème journée de Ligue 2. Une rencontre importante car les deux clubs jouent la montée en Ligue 1 la saison prochaine. Pour supporter ces joueurs le club et les Socios ont affrété un avion.



Les supporteurs intéressés pourront se procurer leur billet à la boutique du Stade aux jours et horaires suivants : mercredi 5 avril de 14h à 19h (vente exclusive aux abonnés), jeudi 6 avril de 9h à 12h et de 14h à 18h (vente grand public) et vendredi de 9h à 12h (vente grand public).



Le tarif est fixé à 380€ après la participation du Club et des Socios, et comprend le déplacement en avion, les transferts en bus et la place de stade avec aller-retour dans la journée. Il est possible de régler en espèces ou par carte bancaire.



Les Socios bénéficient d'une remise de 10€ supplémentaire (sur présentation de leur carte d'adhérent). Les mineurs devront obligatoirement être accompagnés.





Les horaires d'avion sont les suivants : décollage à 8h45 et retour à 21h30. C'est donc le moment de s'inscrire pour faire le déplacement à Bordeaux et soutenir les couleurs du Sporting Club de Bastia !