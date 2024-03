Boom des baptêmes d'adultes : en Corse 151 nouveaux catholiques à Pâques

« Cela n’arrête pas ! Nous avons énormément de demandes d’adultes qui veulent être baptisés à la Cathédrale d’Ajaccio pour la nuit de Pâques » se réjouit l’abbé Frédéric Constant, vicaire général de l’église de Corse.

Depuis dix ans, le nombre d’adultes demandant le baptême a plus que doublé en France. Les diocèses de France enregistrent une forte hausse des catéchumènes, ces personnes qui désirent se baptiser, de +30 % cette année. La tendance était déjà à la hausse en 2023 avec une augmentation de 28 %. Au total, 7 135 adultes seront baptisés à Pâques cette année, et plus de 5 000 adolescents (collégiens et lycéens, les élèves de primaire n’étant pas comptabilisé dans l’enquête). "Des résultats jamais atteints depuis la création de cette enquête en 2002", souligne la Conférence des évêques de France (CEF) dans un communiqué.



Une tranche d’âge comprise entre 40 et 70 ans



Même tendance donc du côté de la Cathédrale d’Ajaccio comme l’explique le vicaire général : « Nous constatons une forte hausse chez les jeunes, mais également chez les adultes, surtout une tranche d’âge entre 40 et 70 ans. En Corse, nous avons célébré 151 baptêmes d’adultes ce samedi saint, dont une soixantaine sur la Ville d’Ajaccio et 48 au sein de la Cathédrale. Ce sont des chiffres considérables ramenés à la population. C’est un phénomène qui nous renforce dans notre conviction, car cela démontre avant tout un retour au spirituel et au message de l’évangile. Toutes ces personnes auraient pu prendre un autre chemin, mais le catholicisme touche le cœur des gens ». 130 baptêmes d’adultes avaient été célébrés en 2023, contre une cinquantaine en 2022.



Pour autant, le chemin vers le baptême est long et ne se décide pas à quelques jours de la nuit de Pâques. « Avant de pouvoir être baptisés, les adultes viennent nous voir à la Paroisse, généralement, 1 an et demi ou deux ans avant, avant d’entamer un chemin de formation, qui peut être mensuel, ou le temps d’une retraite. Ce samedi soir, ils ont été tous baptisés, confirmés et ont également leur première communion. Les adultes sont considérés comme plus responsables et ils pourront donc recevoir les trois sacrements en même temps, car ils sont liés au cœur et au sang. Ces catéchumènes deviendront des néophytes à la foi après un cheminement long et intense ».





Un temps de « préparation » long de 2 années



En Corse, comme sur le Continent, la plupart de ces baptêmes ont lieu durant la nuit de Pâques, même si d’autres paroisses peuvent choisir une autre temporalité : « Il est recommandé de célébrer les baptêmes lors de la nuit de Pâques, mais, il se peut, que pour des raisons pastorales, certains choisissent d’autres moments, c’est rare, mais cela se fait ». Dominique, une quadragénaire sera, quant à elle, bien baptisée en ce samedi 30 mars à la Cathédrale d’Ajaccio, en présence de sa famille, de son parrain et de sa marraine : « C’est un choix fort que j’ai porté depuis la période Covid. Je suis croyante depuis toujours, mais ma famille qui est athée ne m’a pas permis d’évoluer comme je l’aurais souhaité au sein de la foi chrétienne. J’ai donc décidé d’effectuer les démarches et d’aller frapper à la porte de ma paroisse, après avoir envoyé une première lettre. Cela fait deux ans que je me prépare et que je suis accompagné pour mieux connaître le Christ et la foi de l’église. Ce temps de préparation peut paraître long, mais je pense que c’est une étape primordiale pour mieux appréhender la religion. L’objectif ensuite c’est de continuer à fréquenter les églises et à assister aux messes ».



Quelle que soit l'augmentation du nombre de baptisés, les femmes sont généralement plus nombreuses à demander les sacrements de l'initiation chrétienne que les hommes. La proportion ne varie pas depuis quelques années : 62% de femmes pour 38% d'hommes. Le constat est le même chez les adolescents avec 66% de filles qui demandent le baptême, pour 34% de garçons.