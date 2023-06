Bonifacio veut accélérer la réutilisation des eaux usées

Dans ce droit fil, la journée d’études le 13 s’astreindra à étudier les façons de répondre à cette problématique ainsi qu’à faire un état des lieux de ce qui existe déjà en matière de réutilisation des eaux usées. « Nous voulons également initier une démarche politique portée par des acteurs nationaux et internationaux à travers une déclaration qui sera proposée à la signature, et nous nous intéresserons même à réfléchir à comment aller vers différents financements », annonce le maire qui pointe l’urgence à agir pour accélérer la mise en œuvre de ces mesures d’adaptation, cruciales face au changement climatique. D’autant plus quand le dernier rapport du GIEC démontre que la Méditerranée est l’une des régions au monde les plus touchées par le phénomène qui cause une importante perte de biodiversité tant marine que côtière ou terrestre.Mobilisée plus que jamais pour renforcer ses actions, Bonifacio veut pour sa part aller encore plus loin. Ce colloque sera ainsi l’occasion d’annoncer le partenariat entre la ville, l’association Neede et l’association Re-GEN pour la création d’un lieu dédié au développement durable pour la Méditerranée au sein de la cité des falaises.Le programme de l’évènement :