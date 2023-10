Bonifacio : un incendie dans un appartement de la haute-ville

La rédaction le Vendredi 20 Octobre 2023 à 18:43

Un incendie s'est déclaré ce vendredi 20 octobre dans un appartement de la haute-ville à Bonifacio. L'alerte a été donnée vers 17 heures alors que les flammes ravageaient l'habitation située entre rue Saint-Dominique et rue de l'Hôpital. Le feu s'est rapidement propagé au premier étage et à un bâtiment voisin, nécessitant l'intervention d'une vingtaine de sapeurs-pompiers. En raison de cet incident et pour permettre aux secours d'intervenir, la circulation dans la Haute-Ville a été coupée. L'origine de l'incendie reste encore inconnue.