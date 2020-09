Bonifacio : opération de nettoyage de la plage de Vintilegni

Une quinzaine de volontaires de l’association « Fretu en transition » se sont donnés rendez vous dès 09h30. Le point de départ du ramassage a été donné au niveau du pont où les bénévoles ont stationné leurs véhicules avant de se retrousser les manches pour redonner une beauté à ce coin encore préservé mais pour autant excessivement pollué entre ce qui est rendu par la mer et ce qui ai laissé par les promeneurs.



L’équivalent d’un grand sac poubelle a été ramassés par chaque participant, dont les plus jeunes avaient seulement 8 et 9 ans.

Les déchets plastiques, verre, encombrants et autres matières qui souillaient le site ont ainsi été enlevés.