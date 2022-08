Bonifacio : la haute-ville a fait peau neuve

Ils se seront armés de patience mais les Bonifaciens ont désormais un réseau de la ville flambant neuf. Pendant 5 ans, de 2018 au printemps 2022, un immense chantier a été réalisé dans la partie haute de la ville. Des réseaux d’évacuation des eaux pluviales à la pose de nouveaux réseaux de télécommunications permettant un wifi public en passant par l’installation de mobiliers urbains neufs, de la fibre, des travaux sur l’eau courante ou encore une réorganisation du stationnement… tout a été réhabilité. Des réseaux ont même été créés à l’image de l’évacuation des eaux pluviales de la partie haute de la ville qui n’existait pas jusqu’alors.







« Les eaux de ruissellement n’étaient pas évacuées, cela posait un problème de sécurité puisque l’eau favorise la détérioration du calcaire de la falaise de Bonifacio », déplore Jean-Charles Orsucci, le maire de la ville. Concernant le réseau d’eau courante de la cité celui-ci était obsolète puisqu’il datait des années 1950. De ce fait au mois d’août où la fréquentation de la ville est à son apogée, il arrivait que les Bonifaciens soient privés d’eau pendant des heures. Quant au tout à l'égout, les flux finissaient tous dans la terre. « D’un point de vue sanitaire ce n’était plus possible », estime le maire de Bonifacio où, pour assurer la sécurité des Bonifaciens, la ville a été entièrement équipée de caméras de vidéosurveillance.





Ainsi, après le challenge de réhabilitation du port de plaisance en 2014, pour le chantier de la haute-ville ce sont près de 11 millions d’euros qui ont été posés sur la table dont 8 millions ont été autofinancés par la commune. Les commerçants et habitants de la ville ont aussi joué le jeu puisque le maire tient à le souligner et à les remercier : « ils ont fait des efforts importants pendant cinq ans. » Même si la majorité des travaux a été faite hors période touristique, pour ne pas pénaliser les commerçants ouverts à l’année, un fonds spécial avait été mobilisé par la commune et une commission d’indemnisation avait été ouverte.



A présent, la municipalité de la ville millénaire, de configuration médiévale et génoise, a pour objectif de s’attaquer à l’aménagement du parking de la Carotola. Elle travaillera main dans la main avec la Collectivité de Corse à l’aménagement de l’entrée de ville et la réhabilitation de la caserne Montlaur.

Pour se rendre compte des travaux réalisés, les habitants de Bonifacio sont invités à une déambulation au départ de la mairie ce lundi 22 août en fin de journée en présence du ministre délégué aux comptes publics Gabriel Attal.