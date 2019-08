Bonifacio : la SNSM se multiplie

L'après-midi de dimanche a été chargée pour les équipiers de la station de Bonifacio.



Tout a démarré à 13 heures avec le déclenchement de la SNS 063 pour un soutien logistique à un feule machine sur un yacht de 20m. Une équipe de pompiers equipés a été embarquée et transportée sur la zone de l'île de Cavalo afin de rejoindre l’entreprise Mer Assistante déjà à l’œuvre.



Une équipe supplémentaire de pompiers spécialisés a été également acheminée par Dragon 20, l'hélicoptère de la Sécurité civile et transférée à bord avec le SNS617.







A 16 heures alors que la première opération était oujours en cours, le Cross Corse sollicitait à nouveau la station de Bonifacio pour porter assistance à un semi-rigide de 7m en panne moteur.



Une heure et demi plus tard la SNSM rapatriait les sapeurs-pompiers sur Bonifacio et remorquait le semi-rigide en panne avec le soutien du patrouilleur SNS 617.

Le convoi faisait toujours route vers la cité des falaises quand un nouvel appel du Cross prévenait qu'une vedette était en panne de moteur à l’ouest de la Madonetta.

Le patrouilleur des Bouches de Bonifacio SNS 617 assurera la sécurité de ce navire jusqu’à l’entrée du port.





A18h30, enfin,une fois tous les requérants en sécurité et les équipes de pompiers débarquées, nouveau départ pour une intervention dans le Sud Lavezzi pour assister une vedette en panne moteur.

Ce n'est qu'à 20h45 que la journée s'est achevée pour les sauveteurs de l'extrême Sud.