Bonifacio : l'homme qui s’était retranché chez lui, placé en détention provisoire

Le Bonifacien de 80 ans qui s'était rendu au domicile de son neveu à Figari et lui avait tiré dessus, ce samedi 6 février, a été mis en examen et placé en détention provisoire. L'homme s'était retranché chez lui, avant de se rendre lors de son interpellation.



Lors de la garde à vue qui a durée 48 heures, la piste du différend familial a été confirmée par la brigade de recherche de la gendarmerie de Porto-Vecchio.



La procureur de la République d'Ajaccio le poursuit pour "tentative de meurtre, détention d'arme et menace de mort".



Présenté à un juge d'instruction, une information judiciaire a été ouverte. A la suite de l'instruction, "l'homme a été mis en examen et placée en détention provisoire ce mardi 9 février", affirme la procureur de la République Carine Greff.