Bonifacio : Régis Rico (ASPVA) remporte a Spassighjata bunifazinca

Régis Rico, vainqueur du Trail des Falaises, au mois d'octobre dernier, faisait figure de favori quand était donné, sur les quais, le départ à 17h30 de la course avec ses 8,5 km et ses 300m de dénivelé positif.

Les coureurs se rendaient dans la foulée à Carpa puis à Padurella.



De suite on retrouvait en tête Victor Pfister, Emile Vendasi, Alexandre Rossi et Régis Rico. Le coureur de l'AS Porto-Vecchiaise Athlétisme comptait, déjà, une vingtaine de secondes d'avance sur ses poursuivants pour le retour sur les quais avant d'entamer la partie la plus difficile de la course avec le passage en Haute-Ville. Dans les rangs des dames , le bal était mené par Anna Lisa Falchi, Marlène Lebrun et Elsa Casadesus, qui étaient au coude à coude.

Dans les escaliers menant au monument aux morts Régis Rico allait faire la différence.

Dès lors le Porto-Vecchiais avait pratiquement course gagnée.



L'incursion dans les ruelles de la Haute-Ville ne faisait que confirmer l'emprise de Rico, qui au terme de la descente du Rastellu rejoignait la ligne d'arrivée en 33'07. Victor Pfister deuxième de la course était à 1'08, alors que Emile Vendasi finissait troisième en 34'25.



Chez les féminines victoire de Anna Lisa Falchi (40'43) devant Elsa Casasdesus (41'32) et Marlène Lebrun (41'35)