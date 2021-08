Bonifacio : Noé Cuyala, participera à la coupe du monde GWA Wingfoil junior

Elle se déroulera les 18 et 19 septembre 2021 à Saint-Pierre de La Mer et il participera dans la catégorie “moins de 18 ans”.Noé courra pour la marque Fone mais c’est avec un- très grande fierté que nous encouragerons Noé qui est licencié au Bonifacio Windsurf.On ne loupera une miette de cette compétition, Go, Go Noé !