Bonifacio : Le tournoi de Futsal du Téléthon pour Sport' a Bè

Ce rendez-vous placé sous le signe du partage a regroupé dix équipes réparties en deux poules de cinq. A l'issue de la première partie du tounoi les quatre premières formations se retrouvaient qualifiées pour les quarts de finale.

Au terme des rencontres à élimination directe on retrouvait en finale les équipes de Sport"a Bè et de Bureautique Imagine. Une finale très offensive qui est revenue à Sport'a Bè victorieuse de Bureautique

Imagine 6 buts à 3.





Au-delà du sport c"était, bien entendu, la convivialité et le partage qui étaient de mise lors de ce torunoi qui a permis de récolter la somme de 900 euros qui sera reversée au profitde l'AFM.