Bonifacio : Le stade Antoine-Tassistro fait peau neuve

Le 6 novembre dernier l'installation implantée sur le site de Musella voyait débuter des travaux d'ampleur qui permettaient une réfection en profondeur de l'aire de jeu synthétique où évolue habituellement la JS Bonifacio, mais aussi la création autour du terrain de football d'une piste d'athlétisme de trois couloirs. Après pratiquement trois mois de travaux, la toute nouvelle pelouse est depuis ce jeudi 25 janvier opérationnelle. Les joueurs de Stéphane Galmot, évoluant en Régionale 2, ont pu de nouveau la fréquenter. Une reprise de contact qui s'est déroulée en présence du maire Jean-Charles Orsucci et de l'adjoint aux sports de la Cité des Falaises Jonathan Catoire.

Près de 900.000 euros de travaux



Ces travaux d'ampleur pour un montant total TTC avoisinant les 900.000 euros comprennent, le changement complet de la pelouse synthétique bicolore nouvelle génération intégrant non plus des billes mais du liège, avec la pose d'une sous-couche, la reprise du drain, ainsi que le changement de l'arrosage, de la clôture, des pare-ballons et des cages aussi aussi bien pour les seniors que pour les jeunes catégories. A cela il convient donc d'ajouter la création d'une piste d'athlétisme de 393 mètres tout autour du terrain de football comprenant quant à elle trois couloirs. Dans les prochains jours il sera procédé à la pose de l'armoirie de la Ville sur le synthétique du couloir d'entrée menant au terrain. Cette réalisation a bénéficié du soutien de la Collectivité de Corse, de l'Etat et de la Fédération Française de Football.