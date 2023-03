Bonifacio : La ville cherche des artistes pour son Festi Lumi

En 2014, la ville de Bonifacio a eu l'idée de créer un festival de créations éphémères de lumière, Festi Lumi. Depuis, chaque année, en juillet et pendant trois nuits, des scénographies lumineuses, des expérimentations plus intimes et des animations de proximité se succèdent dans la haute-ville en séduisant de plus en plus de visiteurs.



Cette année le festival, véritable vitrine dynamique de la création contemporaine dans le domaine de la lumière, se déroulera sur trois soirées du jeudi 6 au samedi 8 juillet 2023, de la tombée de la nuit à une heure du matin.



Pour magnifier l'extraordinaire patrimoine architectural de la haute-ville la municipalité lance un appel à candidature auprès des artistes corses.