Bocconcini de veau corse au prisuttu et au fromage frais vieilli avec… La petite cuisine de Marie

2 escalopes de veau4 tranches de prisuttu2 beaux morceaux de fromages1 oignonDes piques à brochettesUne vingtaine de pommes de terreDes herbes du maquisDe l'huile d'oliveDu sel et du poivreFourrez vos escalope de prisuttu et fromage, roulez et faite tenir avec des cure-dents.Dans une poêle chaude avec un peu d'huile d'olive, faites revenir des oignons émincés puis placez les viandes pour les faire dorer.Quand elles sont bien cuites à l'extérieur versez la crème et continuer la cuisson.Salez et poivrez et laissez réduire la crème pour terminer la cuisson de la viande.Pour les pommes de terreChoisir des petites pommes de terre et lavez-lesPlacez-les dans un plat allant au four et enduisez les d'huile d'olive, de sel, et d'herbes du maquis.Enfournez pour 15/20mn à 200° chaleur tournante.Décorez avec des feuilles de persil.Bon appetit