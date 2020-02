Blessé par balles dimanche soir à Bastia : une enquête pour tentative de meurtre ouverte

Les faits se sont déroulés vers 21h35 de ce dimanche 9 février à Monseratu un peu avant la villa Franceschetti. Un homme de 26 ans, qui venait de se garer pour rentrer chez lui, a été pris pour cible par un ou plusieurs tireurs. Il a été touché à quatre reprises. Les projectiles, du petit plomb, auraient été tirés par un fusil de chasse.



Son état a nécessité le déplacement du Samu et d'une ambulance du centre de secours de Bastia qui l'ont aussitôt pris en charge.

On ignorait à ce moment-là la gravité de ses blessures.

Peu de temps après les services de secours étaient mobilisés pour un véhicule en feu à la hauteur du canon de Teghime qui est , selon un scénario établi de longue date, celui de la marque d'un règlement de comptes.



Selon les premières constatations la victime aurait été, en fait, touchée par une arme de chasse, un fusil de chasse à petits plombs.

Atteinte au dos, elle a pu s'extraire de son véhicule et trouver son salut dans le quartier où les sauveteurs l'ont pris en charge.



L'enquête ouverte par le parquet de Bastia pour "tentative d'homicide volontaire" a été confiée à la police judiciaire de Bastia.