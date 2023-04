Bisinchi va revivre la Passion du Christ dans les pas de l'Incatenatu

A Bisinchi le vendredi saint est marqué par la procession de l'Incatenatu. Un pénitent au visage masqué, dont personne connait l'identité, et qui a été choisi parmi de nombreux volontaires pour expier ses péchés, effectue la procession du pardon.



Demain soir à 21 heures, l'Incatenatu revivra la passion du Christ en portant sur ses épaules une croix de bois de près de 40 kilos et 15 kilos de chaînes attachées à ses pieds. Il arpentera les ruelles du village suivant le chemin balisé par les flambeaux. Il tombera à trois reprises, à l’image de Jésus, avant d’être crucifié face à une foule silencieuse.



Une cérémonie authentique, dont la tradition remonte au XIIIe siècle, qui rassemble chaque année de milliers de fidèles et bon nombre de curieux mais les confères de l'Incatenatu rappellent qu'il n'y a pas de coté folklorique ou spectaculaire dans cette procession, qui correspond aux 14 étapes précises du chemin de croix du Christ.





Infos pratiques



En raison du catenacciu, l'accès au village sera interdit aux véhicules à partir de 19 heures et le sens d'accès se fera par Ponte Novu pour Bisinchi et la sortie via Castellu di Rustinu.



Les parkings ouverts au stationnement sont celui de E Caldane, de E Leccia ainsi que celui en haut du village. Le parking sous la mairie est réservé aux activités de la confrérie et celui de la mairie aux véhicules de secours et à la gendarmerie. Le stationnement n'y est donc pas autorisé.