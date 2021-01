Bilan, perspectives, voeux de Jean-Simon Savelli, président de la Ligue Corse de Rugby

Réélu le 7 novembre dernier Président de la Ligue Corse de Rugby, Jean-Simon Savelli profite de cette fin d'année 2020 ô combien compliquée pour revenir sur les projets de la Ligue mais aussi pour présenter à tous ses meilleurs voeux.

" Mes chers amis, En cette fin d’année, je vous souhaite au nom du Comité Directeur de la Ligue Corse de Rugby que j’ai l’honneur de représenter, une excellente année 2021 ! Que cette nouvelle année vous garde, vous et vos proches, en bonne santé et qu’elle vous apporte beaucoup de réussite dans tous vos projets personnels, professionnels et sportifs".

Jean-Simon Savelli poursuit en dressant un bilan de première partie de saison.

" Ce moment est pour moi l’occasion de faire un bilan de la première partie de saison. Je souhaite donc revenir avec vous sur quelques points essentiels: Tout d’abord, grâce au travail et à la volonté sans faille de tous les protagonistes de notre belle Ligue, je suis fier de pouvoir affirmer que le rugby Corse poursuit sa dynamique, et ce malgré les restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Le travail des Conseillers Techniques de Clubs déployés sur l’île en janvier dernier grâce à l’aide précieuse de la FFR et de son Président Bernard Laporte, délivre déjà ses premiers résultats. Avec le nouveau Directeur Technique de Ligue, Olivier LIEVREMONT, un nouvel élan que même le confinement n’est pas parvenu à ralentir, a été impulsé. Durant la crise, les techniciens ont pu travailler sur la mise en place de projets bien différents de la gestion au quotidien, optimisant ainsi un travail de fond, notamment sur les rubans pédagogiques".







Les 4 enjeux du Plan d'Orientation Stratégique



Autre point important abordé , celui de la mise en place par la Ligue d'un Plan d'Orientation Stratégique.

" Notre Ligue a souhaité construire son Plan d’Orientation Stratégique (POS) autour de 4 enjeux , sur lesquels nous pouvons d’ores et déjà apprécier un avancement:

- Développer le rugby à l’école. Dans le cadre du programme « Ecol’Ovale » qui s’inscrit dans une programmation des activités d’Education Physique et Sportive à l’école, nous oeuvrons depuis fin novembre au sein des écoles primaires du Cap Corse et de la Balagne, et nous allons bientôt étendre cette pratique à l’ensemble des établissements scolaires de l’île. Nous savons tous que l’avenir du Rugby en Corse se trouve sur le banc des écoles. C’est pourquoi, grâce au travail des CTC et CRT, j’ai pu signer des partenariats avec le rectorat de Corse pour faire entrer la pratique de notre sport dans les écoles, avec une nouvelle devise: Créons, ancrons, développons.

- Renforcer l’existant et l’implantation des clubs sur le territoire. Je tiens à saluer le travail de nos techniciens qui, s’appuyant sur un Pool de formateurs, établissent un programme de formation sur-mesure pour chaque éducateur de chaque club. Notre centre de formation, inscrit dans une démarche de certification Qualiopi depuis maintenant 6 mois, apporte à présent les outils de structuration nécessaires aux dirigeants de clubs qui profitent également du soutien de jeunes inscrits en mission de service civique et d’apprentis BEPJEPS. Je n’oublie pas notre « Académie Corse de Rugby » en passe d’être reconnue par la FFR. Grâce à cette structure, 20 jeunes de 16 à 19 ans profitent d’un suivi individuel qui leur garantit à eux et à leurs parents, des échanges constants avec les Techniciens de la Ligue et des Clubs. Nos efforts aboutiront dès ce début d’année, avec sa mise en lien avec une Académie partenaire sur l’hexagone, condition requise pour sa certification par la FFR. Et, s’il y a raisonnablement de la place pour 15 clubs en Corse, je reste intimement convaincu que quatre équipes masculines et deux équipes féminines pourraient évoluer en division fédérale. Avec le travail et la volonté tout est possible, on peut provoquer les choses, à nous de nous en donner les moyens eu utilisant au mieux les outils de Campus 2023. En 2007, la Coupe du Monde avait généré l’afflux de 100% de nouveaux licenciés, que les clubs ont parfois eu du mal à accueillir ou à garder dans leurs effectifs. Pour la coupe du monde 2023, les apprentis formés par Campus 2023 accompagneront cette fois-ci nos clubs pour absorber « l’effet Coupe du Monde ».

- Crédibiliser la ligue auprès des partenaires institutionnels. A ma demande, le trophée Webb Ellis a fait escale à Biguglia le 23 septembre, accompagné par son ambassadeur, Frédéric Michalak. Ce crochet sur notre île pour présenter la Coupe Monde de Rugby est venu récompenser nos efforts constants pour inscrire notre sport dans la société Corse. Une belle reconnaissance du monde du rugby pour tous les acteurs de notre ligue, nos bénévoles ainsi que nos partenaires et instances politiques qui oeuvrent d’une force commune pour implanter en Corse ce sport formateur, porteur de valeurs et de transmission, sans autre prétention que celle d’offrir aux insulaires que nous sommes les mêmes projets et rêves que nos amis continentaux. Par ailleurs, grâce au succès de l’organisation du Match de préparation TOP 14 Toulon-Montpellier délocalisé à Furiani en Août 2019, nous avons pu signer un partenariat avec le Club de Montpellier qui l’engage à délocaliser au moins un match de préparation au TOP 14 au stade de Furiani. Une autre belle manière de faire connaître le Rugby et sa pratique sur notre île!

- Développer la pratique du rugby féminin. Tout comme la Fédération Française de Rugby dans son ensemble attache une grande importance au rugby féminin et à son développement, nous avons toujours affirmé notre souhait de voir le Rugby se féminiser sur l’île, et nous avons pour cela la chance d’avoir une commission féminine solide, qui travaille avec passion et sans relâche dans ce but. Pour continuer à promouvoir le rugby chez les filles, tous nos clubs doivent être impliqués, en faisant découvrir la pratique féminine au plus grand nombre. Nous devons être présents dans les écoles pour initier les jeunes filles, leur faire découvrir ce sport et éventuellement par la suite pouvoir recruter. La seconde priorité est de développer et de pérenniser la pratique féminine dans les catégories cadettes F-18 ans et +18 ans, afin d’avoir à terme une équipe engagée en championnat à XV qui sera reconnue au niveau national.



Confirmation de matches internationaux en Corse



Enfin, le Président Jean-Simon Savelli conclue cet entretien en revenant sur les perspectives 2021:

" suis fier de vous annoncer pour cette année encore, la confirmation de la FFR pour la tenue de matches internationaux sur notre île, notamment celui qui opposera les M20 France-Italie le 16 janvier 2021 à Furiani. Mes amis, la Ligue Corse continue d’être une Ligue faite de passionnés et de travailleurs! Elle doit continuer à être ambitieuse et à se donner les moyens de ses ambitions comme elle a su le faire jusqu’à présent. Je tiens pour cela à profiter de l’occasion qui m’est donnée par l’expression de ces voeux, pour remercier l’ensemble de mes collaborateurs, ainsi que tous les bénévoles qui oeuvrent afin de permettre à la Ligue Corse de Rugby de voir ses projets se concrétiser avec succès, sans oublier nos instances politiques et nos partenaires, sans qui rien ne serait possible. Que 2021 vienne renforcer et concrétiser le travail déjà entrepris et qu’il ouvre bien d’autres belles perspectives encore!

Pace è Salute à tutti, tanti auguri per u 2021 !".