Biguglia: une pièce de théâtre pour sensibiliser les plus jeunes au gaspillage alimentaire

Chaque année en France on jette en moyenne 20 kg de nourriture par habitant, dont 7kg encore emballés. C'est à partir de ce triste constat que le syndicat des Jeunes Agriculteurs de Corse a décidé d'agir pour lutter contre le gaspillage alimentaire et sensibiliser les jeunes à l'éducation alimentaire et à leurs modes de consommation à travers une pièce de théâtre qui a été présentée ce mardi à l'espace Charles Rocchi de Biguglia.



Joué par une troupe de théâtre professionnel, le spectacle a été l'occasion pour les élèves et les collégiens de la commune de découvrir une approche ludique et originale la problématique environnementale. "La pièce encourage les enfants à adopter des comportements responsables pour préserver l'environnement et les ressources naturelles." explique Myriam Ghezzal, déléguée Régionale du syndicat des Jeunes Agriculteurs de Corse.



Les scolaires ont en effet pu participer et monter sur scène en compagnie de bouffe-tout, une poubelle parlante. Avec un habile jeu de questions-réponses, les jeunes ont appris comment trier leurs déchets, éviter le gaspillage alimentaire ou encore prendre soin de leur environnement. Le spectacle a séduit les jeunes écoliers et leurs professeurs, alliant humour et sensibilisation à une cause importante. "Cette pièce a la particularité de pouvoir être jouée aussi bien en maternelle qu’au collège, car le gaspillage alimentaire touche aussi les plus jeunes : finir son assiette, ne pas gaspiller, c'est quelque chose qui revient tout le temps à l'esprit et qui les concerne directement" explique Eric Chitcatt, fondateur de la troupe de théâtre "Le Chapiteau vert" et auteur de la pièce, "c'est pour cette raison que j'ai décidé de l'aborder à travers un spectacle de théâtre pour enfants."



Au-delà de sa dimension éducative, cette pièce "a été une réussite artistique."commente une enseignante. "Les comédiens ont très bien joué et on su capter l'attention des plus jeunes et leur faire passer un message important tout en les divertissant."





Une belle initiative à renouveler.