Biguglia installe son nouveau conseil municipal

Afin de permettre aux personnels soignants et engagés dans la lutte contre la propagation du COVID-19 d'exercer leur profession, Ange-Paul Peretti, Maire de Biguglia en partenariat avec l'Education Nationale et l'association Enfance Jeunesse de Biguglia, a mis à disposition les locaux de l'Ecole Simone Peretti afin d'y accueillir leurs enfants.



Depuis le 18 mai, cette école est ouverte avec des plages horaires élargies afin de s'adapter au mieux aux plannings des parents concernés, tout en respectant le protocole sanitaire et les gestes barrière pour lutter contre cette pandémie.



Cette dizaine d’enfants, parmi lesquels des petits bigugliais, étaient au préalable accueillis à l'Ecole Amadei de Bastia qui n'est plus en mesure de les recevoir du fait de sa réouverture depuis le 18 mai.