Biguglia accueille la 2ème édition de la Piazza di l'Impiegu

Prévue pour ce jeudi 18 avril, la soirée se déroulera de 18h30, à 21h30 à l'Espace culturel Charles Rocchi à Biguglia. Elle sera composée de deux temps forts qui promettent une expérience enrichissante pour tous les participants.

La soirée débutera avec la clôture du programme « Sesame jeunes talents ». Pendant 6 mois, 15 jeunes diplômés à partir de bac +3 ont été parrainés par 15 cadres dirigeants d’entreprises de Haute-Corse. Accompagnés de leur parrain-marraine respectifs, ce sera l’occasion de faire un bilan sur l’insertion de ces jeunes talents sur le marché de l’emploi. Puis le Job Dating prendra le relais dans un format novateur.« L’objectif de ce format innovant reste le même : bousculer les codes traditionnels du processus d’embauche en proposant un cadre d’échanges moins formel via un apéritif dinatoire » souligne Elodie Pisella, la directrice de la Mission Locale. «Cela encourage les participants à rencontrer plus facilement les employeurs tout en permettant à ces derniers de découvrir les talents de chacun ».



C omme lors de la 1ère édition, A Piazza di l'Impiegu réunira en une seule soirée une trentaine d’entreprises issues de six secteurs d’activité : commerce, transports, CHR, BTP, intérim et services. Cette diversité garantit aux jeunes en quête d'opportunités professionnelles l’accès à une variété de postes et l’occasion de comprendre les besoins spécifiques des employeurs.