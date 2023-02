Biguglia : Un concert de piano d'Emmanuelle Mariini ce 16 février

Emmanuelle Mariini, chef de chœur, enseignante agrégée, musicologue nous avait déjà enchanté avec son « Le piano fait son cinéma » où les musiques de film s’enchainent au rythme de ses doigts sur le clavier. Elle nous propose aujourd’hui un concept original où se mêlent œuvres pianistiques, textes, images, vidéos et invités virtuels. « C’est un projet que j’avais à cœur depuis longtemps et qui peut se faire aujourd’hui grâce à la conjonction de plusieurs choses» explique l’artiste. « C’est un spectacle innovant qui fait intervenir plusieurs artistes qui m’accompagnent sur scène en vidéo, en virtuel sur le thème de la rêverie».Au piano d’Emmanuelle vont ainsi se joindre un basson de l’Orchestre de Monaco, des violoncellistes d’Orchestres philarmoniques, flûte traversière, piano percussion ou encore, et le fait est rare, un saxosoprano.Un récital qui va transporter le public dans un tourbillon de poésie. « Ce concert est un moment de partage avec aussi quelques belles surprises comme la participation de mes élèves du Spaziu Carlu Rocchi, des danseurs et une chorale ». Au programme des œuvres classiques de Chopin, Mozart, Beethoven, Fauré … des musiques de film, des musiques traditionnelles corses, des passages intimistes, seule au piano, des moments de partage avec des musiciens de grand talent. « Cette idée m’est venue lors de la période de confinement. J’avais des amis musiciens éparpillés un peu partout. On se filmait et on partageait nos séquences, parfois on jouait même en direct sur les réseaux sociaux. On en sortait tous apaisés ».Le spectacle interactif de ce jeudi voudra être ainsi. Un moment de plaisir, de poésie, de sérénité, de belles musiques. Un spectacle pointu qui nécessite haute technologie et ingénieur du son à … la baguette et qu’Emmanuelle souhaite faire tourner sur l’île voire au-delà. « C’est un peu le départ de ma saison. Et pour ce spectacle je peux m’adapter à chaque lieu que ce soit une ville ou un village en faisant aussi chanter le public. J’ai aussi des projets avec mon groupe EMA# constitué de Anaïs Gaggeri au chant, Andria Aïtelli, violon/chant et moi-même au piano. A notre répertoire des œuvres baroques, classiques, jazz et traditionnel ».A noter que la recette du concert de jeudi sera reversée aux élèves en parcours artistique musique et danse du centre culturel de Biguglia, antenne du Conservatoire de musique de Bastia.