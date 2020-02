Biguglia : L'acte héroïque du petit Ezio, 7 ans

Les faits se sont déroulés un dimanche après-midi. Un dimanche qui s'annonçait ordinaire. Et pourtant...



Le petit Ezio Pollizi, 7 ans, est venu de Folelli. C'est l'anniversaire de Kaïs son copain du foot, qui fête en ce jour ses 8 ans. Depuis 14 heures une dizaine de camarades, conviés à la fête, s'amusent à mettre le plus beau but dans la salle de futsal au Mondial Foot à Biguglia.

Les parents prennent quant à eux, sereinement, le café dans la salle à côté.



C'est à "l'heure du gâteau" que tout bascule. Après quelques passes effectuées sur le terrain synthétique, Ezio et son camarade s'approchent de la table où sont disposées des boissons et toutes sortes de friandises.

Après avoir bu quelques gorgées d'eau, Ezio voit son ami penché en avant la main sur la gorge. Visiblement, il ne parvient plus à respirer. L'enfant était, en fait, en train de s'étrangler avec un bonbon.

Aussitôt, Ezio a le réflexe de taper sur le dos de son ami : "Je ne l'entendais plus respirer alors j'ai donné une première claque puis une deuxième et à la troisième il a craché la tête brûlée. A la fin, il m'a dit 1 000 fois merci."

Après coup, il raconte dans son langage d'enfant : "Mon papa m'a montré plein de fois comment faire avec le mannequin. Connaitre les premiers secours, c'est même plus que très important."





Si l'enfant s'est tout de suite empressé de secourir son ami, c'est, en effet, parce qu'il avait reçu une formation de premier secours de son père Dominique, pompier volontaire.

Quand à son petit camarade, il se souviendra sûrement longtemps de cet anniversaire au cours duquel son partenaire de jeu lui a sauvé la vie. Il aura, en tout cas, permis au petit Ezio de se découvrir une vocation : "Je sais que plus tard je voudrai être pompier comme mon papa ou docteur."



Le petit héros peut être fier de lui.