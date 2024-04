Biguglia : 3 000 litres d’hydrocarbures se répandent dans la zone industrielle de Tragone et menacent l'étang

Ce jeudi aux alentours de 10 heures, une pollution avec déversement d’hydrocarbures a été observée dans la zone industrielle de Tragone, sur la commune de Biguglia. « Les estimations font état d’environ 3 000 litres d’hydrocarbures qui se sont déversés au niveau de la voie qui se situe devant l’ex-entreprise Les Poulets Bastiais, avec un léger déversement au niveau du cours d’eau à proximité immédiate », indique Magalie Chapey, la directrice de cabinet du préfet de Haute-Corse. « Nous n’avons pas d’informations à ce stade sur l’origine de cet accident. Nous n’écartons aucune piste, qu’elle soit accidentelle ou malveillante », ajoute-t-elle en précisant que « grâce à la réactivité des collectivités concernées » - à savoir la commune, la communauté de communes et les services de l’État – des moyens d’endiguement de cette pollution ont été mis en place quasi immédiatement.



« Les services de l’Office français de la biodiversité (OFB), les forces de l’ordre, la Direction départementale des territoires (DDT) avec la police de l’eau ont été rapidement dépêchés sur le site. Une préalerte de la DREAL et de l’ARS a également été effectuée », détaille la directrice de cabinet du préfet de Haute-Corse. Très vite, une entreprise a également été dépêchée sur place afin de pomper les hydrocarbures présents sur la route. « Dans l’heure qui a suivi le constat du déversement d’hydrocarbures, des barrages flottants ont aussi été mis en place sur le ruisseau par les pompiers, EDF qui a fourni du matériel et la communauté de communes. Cela a permis de contenir la nappe qui s’est déversée au niveau du cours d’eau », note encore Magalie Chapey en soulignant qu’alors que la pluie s’abat sur la région bastiaise, l’objectif était « d’éviter toute pollution au niveau de l’étang de Biguglia ».



« Les constats que nous faisons pour l’instant ne mettent en évidence aucune pollution à ce niveau. À cette heure, l’ensemble du produit déversé a pu être pompé sur la voie et le cours d’eau. Nous sommes plutôt sur une vision rassurante de la situation malgré la météo

», affirme la directrice de cabinet du préfet de Haute-Corse. Des prélèvements et investigations vont se poursuivre dans le ruisseau et dans l’étang dans les prochains jours pour s’assurer qu’il n’y a pas eu d’extension de cette pollution.