Bière artisanale : la filière brassicole corse est en pleine évolution

​O Basta ! avec une bande dessinée par Julien Osty

Du côté d’Ajaccio, à Porticcio plus précisément, on trouve un autre brasseur plus expérimenté, avec lequel Charles Antoine entretient des relations de confiance. Les deux hommes ont sympathisé autour d’un point commun qui est l’eau ozonée, qui permet de respecter tous les standards de nettoyage et de désinfection des cuves. Ils discutent technique, échangent énormément et collaborent de façon amicale lorsque l’occasion se présente. La brasserie artisanale du maquis, créée par Yann Chamberaud en 2017, brasse une bière artisanale locale sur place. En 7 ans, elle a réussi à se faire un nom et s’est déjà forgé une belle réputation grâce à sa Napo. Une gamme de 4 bières (blonde, miel, ambrée et IPA, ces 2 dernières étant particulièrement appréciées) qui est en train de s’étendre avec deux nouvelles venues, une clémentine et une blanche. En parallèle, 2023 a vu l'arrivée d’une bière blonde nommée O Basta ! qui pour Noël s’est enrichie d’une version à la cerise, et qui a des projets de bières originales, plutôt parfumées. “La O basta ! est ce qu’on peut appeler une bière de soif ! Elle n’a pas d’amertume, mais une douceur de fruits exotiques, et elle est très peu alcoolisée”. Le visuel de la bouteille est un magnifique âne rose avec des lunettes de soleil et un grand sourire ! “Sur chaque bouteille d’O Basta !, un QR code permet d'accéder à une bande dessinée qui s'enrichit régulièrement, dessinée par Julien Osty, qui raconte l’histoire de l’âne rose. Il signe toutes ses aventures d’un Z qui veut dire …Zumero !” raconte Yann en riant.



Et il faut avouer que les triptyques sont hilarants. Yann, secondé par Jean-Philippe Martinetti, propose deux gammes de bières avec chacune une identité bien définie “la Napo et la O Basta ! ont chacun leur marché. Celui de la Napo est plus intimiste, épiceries fines, hôtels ou restaurants, la O Basta ! est voué à être distribué partout , à plus grande échelle”. Yann Chamberaud est également en train de développer la production de fûts destinés aux professionnels, afin de répondre à une demande croissante. Quelque part victime de son succès si l’on peut dire, la petite entreprise de Yann cherche aujourd'hui à s’agrandir. “On a une capacité de brassage de 100 000 bouteilles par an, mais pour l’instant on a besoin de place”.



Aujourd’hui la micro-brasserie est en train d'accroître sa capacité de production, due à une demande qui consisterait raisonnablement à doubler sa production. “Après le covid, nous avons eu des difficultés à répondre à la demande, mais actuellement, travailler pour fabriquer 100 000 bouteilles de façon non automatisé, est un véritable calvaire pour Jean-Philippe et moi. L’idée est d’acheter de plus grosses machines automatisées, pour pouvoir produire mieux et consacrer plus de temps à la promotion de la bouteille”. Et s’il se consacre à la bière par passion, ce qui l'intéresse aujourd’hui c’est à la fois de fabriquer et de vendre. Yann Chamberaud cherche donc un local à proximité, dans la baie d’Ajaccio, afin de pouvoir agrandir sa petite entreprise, mais également des investisseurs. “Après 7 ans, on peut dire que l’on a un savoir-faire, une marque bien installée, mais le bénéfice de la marque et ce que l’on entend dans son développement, c’est aussi de faire participer des gens qui auraient une valeur ajoutée à proposer” explique-t-il. “Soit des investisseurs qui nous permettraient de nous développer en achetant des machines par exemple, soit des gros distributeurs qui pourraient aider à promouvoir la marque”.



Comment voit-il l’avenir ? “Pour moi l’avenir c’est la saison prochaine, et j’espère trouver d’ici là un local pour pouvoir produire autant que la demande. Aujourd’hui pour résumer, on cherche à s'agrandir pour produire plus afin de répondre à la demande, garder la Napo sur du “premium” et lancer la O Basta ! sur les supermarchés”.



L’engouement pour les bières artisanales corses semble être plus qu’un effet de mode, et ces petits brasseurs qui jouent la carte de l’authenticité mêlée d’originalité sauront certainement tirer leur épingle du jeu. C’est tout ce que l’on peut leur souhaiter.